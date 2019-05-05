إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ فلسطيني في أسدود

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
أصيب إسرائيلي بجروح خطيرة، مساء الأحد، إثر سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، وسقط في مدينة أسدود، جنوبي إسرائيل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" نقلا عن "نجمة داوود الحمراء" (خدمة الإسعاف الإسرائيلية)، أن المصاب يبلغ من العمر 35 عاما، وقد أصيب بشظايا صاروخ سقط في أسدود.
ونقل المصاب إلى مستشفى "أسوتا" في المدينة.
ومساء الأحد، أطلقت الفصائل الفلسطينية في غزة، وابلا من الصواريخ نحو المدن والبلدات الإسرائيلية في الجنوب، شملت مدن أسدود ونتيفوت وعسقلان وبئر السبع.
ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل؛ حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما اطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 18 فلسطينيا بينهم سيدتين وجنينيهما، وطفلة رضيعة، وإصابة 110، في المقابل قتل 3 إسرائيليين وجرح العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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