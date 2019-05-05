السعودية و4 دول خليجية تصوم الإثنين وسلطنة عمان الثلاثاء‎

عواصم / الخليج 365

أعلنت السعودية والبحرين والإمارات والكويت وقطر، الأحد، أن الإثنين هو غرة شهر رمضان المبارك، بينما أعلنت سلطنة عمان أنه الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المملكة إن المحكمة العليا أعلنت أن الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وأن الإثنين هو الأول من شهر الصيام.

بدورها، قالت لجنة التحري في الإمارات إن الإثنين هو غرة رمضان، بعد ثبوت رؤية هلاله مساء الأحد، حسب وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين، حسب وكالة الأنباء الرسمية، ثبوت رؤية هلال رمضان.

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من جانبها، أفاد بيان صادر عن اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال رمضان في سلطنة عمان بعدم ثبوت رؤية الهلال.

وقالت: "عليه يكون يوم غد الإثنين المتمم لشهر شعبان ويكون يوم بعد غد الثلاثاء غرة شهر رمضان لهذا العام".

والسبت، أعلنت قطر والكويت أن الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وبدء الصيام الإثنين، بعد تعذر رؤية الهلال مساء السبت.

وتتحرى هلال رمضان مساء الأحد كل من مصر والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا.

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية في تحديد أول أيام الصيام، فيما تعمل دول ذات غالبية مسلمة على تحري رؤية الهلال بشكل مستقل، فضلًا عن اعتماد أخرى الحساب الفلكي لتحديده.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.