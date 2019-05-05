مستشفى: 3 قتلى إسرائيليين و131 مصابا بصواريخ فلسطينية

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أعلن مستشفى برزيلاي الإسرائيلي في مدينة عسقلان (جنوب إسرائيل)، الأحد، أن 3 إسرائيليين قتلوا، وأصيب 131 آخرون، بجروح متفاوتة منذ صباح السبت، جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، فقد قال المستشفى إن "من بين المصابين 3 إصابات خطيرة، و3 أخرى متوسطة".

وأشار المستشفى الإسرائيلي إلى أن 60 مصابا وصفت حالتهم بـ "الطفيفة"، بينما باقي الإصابات كانت بـ "الهلع".

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ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما اطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 13 فلسطينيا بينهم سيدة حامل، وطفلة رضيعة، وإصابة 105.

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت بلدية مدينة نتانيا (وسط إسرائيل)، عن فتح كافة ملاجئ المدينة تحسبًا لأي نتائج محتملة، إثر التصعيد الأخير.

وتبعد مدينة نتانيا، عن قطاع غزة، بأكثر من 90 كيلو مترا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.