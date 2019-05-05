بومبيو: لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها

واشنطن/ الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، إن "لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها"، وذلك تعليقا على التصعيد العسكري في غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات، أدلى بها بومبيو، لبرنامج " فوكس نيوز صنداي"، على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وشدد "بومبيو" خلال اللقاء على رغبته في "عودة الهدنة التي كانت قائمة (في غزة) لأسابيع ماضية" بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

كما وصف الأحداث الجارية في غزة بأنها "خطيرة جدا".ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما اطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

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وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 13 فلسطينيا بينهم سيدة حامل، وطفلة رضيعة، وإصابة 105.

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت بلدية مدينة نتانيا (وسط إسرائيل)، عن فتح كافة ملاجئ المدينة تحسبا لأي نتائج محتملة، إثر التصعيد الأخير.

وتبعد مدينة نتانيا، عن قطاع غزة، بأكثر من 90 كيلو مترا.

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