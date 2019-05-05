الجزائر.. الحبس المؤقت لسعيد بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين ‎

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365



أمر القضاء العسكري في الجزائر، الأحد، بإيداع "سعيد"، شقيق الرئيس السابق المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت، إضافة إلى قائد المخابرات السابق عثمان طرطاق، وسلفه في المنصب محمد مدين.



وأوضح التلفزيون الحكومي أن الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، جنوب العاصمة، أمر بتوقيف الثلاثة على خلفية تهم بـ"المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".



وأضاف المصدر أن الوكيل العسكري كلّف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة التحقيق، وأن الأخير أصدر أوامر بإيداع المتهمين الحبس المؤقت.

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