مقاتلات إسرائيلية تدمّر مقر قيادة "الأمن الداخلي" بغزة

غزة/محمد ماجد/الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية (تديرها حركة حماس) في قطاع غزة، الأحد، أن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت المقر الرئيس لقيادة جهاز الأمن الداخلي، غربي مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، في تصريح مكتوب وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير المقر بشكل كامل".

وأضاف أن "إقدام الاحتلال على هذه الجريمة، لن ينال من عزيمتنا".

Advertisements

وأكد أن "جهاز الأمن الداخلي سيظل قائما بمهامه الوطنية في ملاحقة المتعاونين مع إسرائيل، والمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية، وحماية المقاومة".

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 13 فلسطينيا بينهم سيدة حامل، وطفلة رضيعة، وإصابة 105، في المقابل قتل 3 إسرائيليين وجرح العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.