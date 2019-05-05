12 شهيدا فلسطينيا و105 مصابين حصيلة التصعيد الإسرائيلي في غزة

غزة / هداية الصعيدي / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السبت، إلى 12 شهيدا و105 إصابات، بعد استشهاد فلسطينيين اثنين وجرح 22 آخرين بأحدث الغارات الإسرائيلية.

وقالت الوزارة، في بيان وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن الشابين الفلسطينيين محمد عبد النبي أبو عرمانة، ومحمود سمير أبو عرمانة استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج، وسط القطاع، الأحد.

وذكرت أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على أنحاء متفرقة من القطاع أسفرت عن إصابة 22 فلسطينيا بجروح مختلفة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد شهداء التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة المتواصل منذ السبت، ارتفع إلى 12 شهيدا و105 مصابين.ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل؛ حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما اطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.