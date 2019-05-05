غزة / هداية الصعيدي / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السبت، إلى 12 شهيدا و105 إصابات، بعد استشهاد فلسطينيين اثنين وجرح 22 آخرين بأحدث الغارات الإسرائيلية.
وقالت الوزارة، في بيان وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن الشابين الفلسطينيين محمد عبد النبي أبو عرمانة، ومحمود سمير أبو عرمانة استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج، وسط القطاع، الأحد.
وذكرت أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على أنحاء متفرقة من القطاع أسفرت عن إصابة 22 فلسطينيا بجروح مختلفة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد شهداء التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة المتواصل منذ السبت، ارتفع إلى 12 شهيدا و105 مصابين.ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل؛ حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما اطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر 12 شهيدا فلسطينيا و105 مصابين حصيلة التصعيد الإسرائيلي في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.