الجيش الإسرائيلي يؤكد تعرض مركبة لقصف قرب حدود غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أكد الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن مركبة إسرائيلية تعرضت للقصف بصاروخ "كورنيت" قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، إن "المركبة التي قُصفت قرب منطقة (ياد مردخاي) تعرضت لهجوم بصاروخ من نوع (كورنيت)، مما استوجب إغلاق الطرق وتعزيز قوات إضافية".

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول الحادث وإن كان قد أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

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وفي وقت سابق الأحد، أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلّح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استهداف مركبة عسكرية إسرائيلية قرب حدود شمال القطاع.

وقالت كتائب "القسام"، في تصريح مقتضب وصل الخليج 365 نسخة منه، إن الاستهداف تم بصاروخ "موجّه ومطوّر، وأصاب المركبة بشكل مباشر".

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما اطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 12 فلسطينيا بينهم سيدة حامل، وطفلة رضيعة، وإصابة 105، في المقابل قتل 3 إسرائيليين وجرح العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.