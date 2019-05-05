إطلاق نار على ممرضة إثر خلاف عائلي في #جازان

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صحيفة الخليج الالكترونية
باشرت الجهات الأمنية في جازان، التحقيق في حادثة إطلاق نار على ممرضة بمستوصف في محافظة ضمد حيث تلقت ثلاث طلقات نارية في المستوصف من قبل أحد أقاربها.
وتم نقل الممرضة إلى المستشفى لتلقي العلاج على الفور، وحالتها الصحية مستقرة، حيث تشير المعلومات الأولية أن الجريمة وقعت بسبب خلاف عائلي.
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