حساب_المواطن تؤكد عدم أحقية #البنوك في الخصم من دعم للمستفيدين بأي حال

صحيفة الخليج الالكترونية

أعاد حساب المواطن التأكيد على عدم أحقية البنوك في الحجز أو الخصم من الدعم المخصص للمستفيدين بأي حال من الأحوال حتى في حالة إيقاف الخدمات.

وقالت خدمة العملاء في حساب المواطن رداً على استفسار مواطن أُوقفت خدماته وتم الخصم من دعم حساب المواطن : في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا ” نشط ” وكنت مستحقاً للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن ، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي حذّرت في وقت سابق البنوك من استقطاع أي مبالغ من دعم حساب المواطن داعياً مَن لديه مشكلة إلى التواصل معها بعد تقديم شكوى بهذا الخصوص إلى البنك المعني ثم الانتظار 72 ساعة لحين ردّ البنك، وفي حالة عدم الرد أو عدم حل المشكلة يتوجه المتضرر إلى مؤسسة النقد.

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والمعروف أن حساب المواطن كان قد قرّر تقديم موعد إيداع الدفعة الـ18 من حساب المواطن لتكون يوم التاسع من الشهر الجاري.

يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.