ثبوت رؤية #هلال_رمضان 1440 في مرصد حوطة سدير

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صحيفة الخليج الالكترونية
تمّت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير، وفي انتظار صدور بيان رسمي من المحكمة العليا.
وبهذا يكون يوم غدٍ الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1440 هـ.
وكانت الحسابات الفلكية أكدت أن غداً الاثنين السادس من مايو هو غرة شهر رمضان المبارك، وبهذا تتوافق الرؤية الشرعية مع الحسابات الفلكية.
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