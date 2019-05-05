موجة باردة تضرب معظم المناطق أول أيام #رمضان.. تعرف على درجات الحرارة

صحيفة الخليج الالكترونية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدد من مناطق المملكة ليوم غد الاثنين غرة شهر رمضان المبارك.

وقالت الهيئة إن هذه الحالة سوف تشمل الشرقية ، الرياض ، القصيم ، حائل قد تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على مرتفعات جازان، نجران ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

أما عن حالة الموج في البحر الأحمر فقالت الأرصاد إنها ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي فيما يبلغ ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

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أما في الخليج العربي فستكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة بينما يتراوح ارتفاع الموج ما بين المتر إلى المتر ونصف المتر.

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية ليوم غد فأوضحت الأرصاد أنها ستكون كما يلي: