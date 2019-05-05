صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة اليوم الأحد الانتهاء من تنفيذ 160 عمودا لتبريد المناخ برذاذ الماء، بشارع إبراهيم الخليل قرب المسجد الحرام. يأتي هذا ضمن استعدادات الجهات الحكومية والأهلية المختلفة لتنفيذ خططها خلال شهر رمضان، لتقديم أفضل الخِدمات وتلطيف الأجواء ومساعدة قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بالوجه الأمثل، وذلك حسبما أعلنت إمارة مكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 160 عموداً لتبريد المناخ برذاذ الماء بشارع ابراهيم الخليل في #مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.