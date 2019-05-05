مقتل ثلاثة إرهابيين من تنظيم #داعش في #تونس

الخليج - أ ف ب

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الأحد مقتل ثلاثة إرهابين من تنظيم داعش في منطقة “سيدي علي بن عون” من محافظة سيدي بوزيد (وسط) في عملية استباقية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الأحد انه “تم حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا، بسيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، القضاء على ثلاثة من أخطر العناصر الإرهابية التابعة لما يسمى بكتيبة جند الخلافة الموالية لتنظيم داعش الإرهابي”.

وكشفت الوزارة عن هويتهم وهم “حاتم بن العيد البسدوري” و”محمد بن ابراهيم البسدوري” و”منتصر بن خريف الغزلاني”، وضبطت القوات الأمنية خلال العملية ثلاثة أسلحة وكمية من الذخيرة والمتفجرات وحزامين ناسفين.

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وأعلنت وزارة الداخلية في بيان صباح السبت انها تمكنت من الحصول على “معطيات على غاية من الأهمية وإحباط عمليات إرهابية يجري التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان” وذلك إثر توقيف “العنصر الإرهابي الخطير رائد التواتي” المتهم بالقيام بعمليات استهدفت قوات الأمن والجيش في 2018.

وفي 20 مارس الفائت، قتلت القوات الأمنية ثلاثة مسلحين تابعين للتنظيم الإرهابي داعش شاركوا في قتل وذبح رعاة في المناطق الجبلية في محافظة القصرين.

كما تنشط في المناطق الجبلية الحدودية مع الجزائر تنظيمات مسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب.