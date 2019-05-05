7رمضان.. بدء قبول الطلاب المستجدين في #جامعة_الملك_فهد

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن يوم الأحد 07 رمضان 1440هـ (12 مايو 2019م) هو بداية استقبال طلبات الالتحاق بها لخريجي المرحلة الثانوية عن طريق الإنترنت والذي يستمر لمدة 7 أيام تنتهي يوم السبت 13 رمضان 1440هـ الموافق 18 مايو 2019م، وذلك من خلال موقع إدارة القبول: http://www.kfupm.edu.sa/admissions

واشترطت الجامعة للقبول فيها أن يكون الطالب من خريجي الثانوية العامة أو نظام المقررات (علوم طبيعية) لهذا العام 1440هـ أو العام الماضي 1439هـ، وأن يكون الطالب قد دخل اختبار القدرات العامة للتخصصات العلمية، حيث يحق للطالب استخدام نتيجة الاختبار التي حصل عليها هذا العام 1440هـ أو العامين السابقين له. كما اشترطت دخول الطالب الاختبار التحصيلي لهذا العام 1440هـ أو العام السابق له 1439هـ.، كما يشترط أن لا يكون الطالب قد سبقت له الدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو البرامج التابعة لها. وسوف تتم معاملة جميع الطلبات معاملة واحدة بعد انتهاء فترة التسجيل دون إعطاء أولوية في القبول لمن يسجل مبكراً.

وسيتم إعلان النسبة المركبة المطلوبة عند إعلان نتائج الطلاب المرشحين للقبول يوم الأحد 13 شوال 1440هـ الموافق 16 يونيو 2019م. وستعلن نتائج القبول بالجامعة على الموقع الإلكتروني فيما ستصل النتائج أيضاً عبر رسالة نصية على جوال الطالب المذكور في طلب الالتحاق ورسالة على بريده الإلكتروني. كما سيلغى قبول الطلاب الذين تم إبلاغهم بالقبول ولم يؤكدوا الرغبة بالالتحاق بالجامعة ولم يرفعوا المستندات المطلوبة في الموعد المحدد لهم عند إعلان النتائج من يوم الأحد 13 شوال 1440هـ إلى يوم الأربعاء 16 شوال 1440هـ. الموافق 16-19 يونيو 2019م.

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وبهذه المناسبة ، صرح مدير الجامعة د. سهل بن نشأت عبدالجواد أنه استجابة لتوجيهات حكومتنا الرشيدة في تفعيل التعاملات الإلكترونية والتسهيل على المواطنين، فقد اعتادت الجامعة في كل عام تيسير عملية القبول وتبسيط إجراءات الالتحاق بها للطلاب المستجدين بتوظيف متكامل للتقنية محققة بذلك وقتاً قياسياً ومبكراً لإنهاء قبول الطلاب وتمكينهم من الاستفادة من إجازة الصيف. وأضاف أن الجامعة تتمكن سنوياً بحمد الله من استقطاب أفضل الطلاب المتميزين دراسياً نظراً لما تتمتع به من سمعة أكاديمية على المستوى المحلي والعالمي وما تقدمه من مستوى تعليمي لطلابها يوفر المادة العلمية المعاصرة ويغرس المهارات اللازمة لتخريج القياديين في المجتمع. وأضاف أن من مميزات القبول بالجامعة أن الطالب المستجد يقبل في برنامج السنة التحضيرية لمدة عام دراسي واحد، وبعدها يسمح للطالب بالالتحاق بأحد التخصصات التي تقدمها كليات الجامعة. وتتيح هذه الميزة للطالب فرصة للتعرف على تخصصات الجامعة واختيار ما يناسب رغبته وميوله عن معرفة وإدراك.

ومن جانبه، أوضح عميد القبول والتسجيل د. سعد بن محمد الشهراني أن الجامعة تسعى إلى قبول الطلاب المتميزين دراسياً من خريجي الثانوية وتم الإعداد لخطة القبول لهذا العام مبكراً و شملت برامج نوعية نفذت في العديد من مناطق المملكة بهدف التعريف ببرامج الجامعة الأكاديمية و البحثية و كذلك طبيعة الحياة الجامعية، كما أن الاستعدادات لعملية القبول تمت بالتنسيق المتكامل مع الجهات ذات العلاقة داخل الجامعة وخارجها لضمان سير إجراءات القبول بشكل سلس و ميسر.

وأوضح د. الشهراني أن القبول في الجامعة يتم بناءً على ثلاثة معايير أساسية وهي: نسبة الثانوية العامة، واختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي. ويتم ذلك عن طريق احتساب أوزان مئوية لهذه المعايير وهي 50% على الاختبار التحصيلي و 30% على اختبار القدرات العامة و 20% على نسبة الثانوية العامة، وتجمع حصيلة هذه الأوزان في نسبة مركبة واحدة يتم من خلالها تحديد الطلاب المقبولين.

وأكد أن الجامعة توفر مركزاً للاتصال والتواصل تم تهيئته بالموظفين المؤهلين للإجابة على أي استفسارات للطلاب وأولياء أمورهم، إضافة إلى معلومات الموقع الإلكتروني لإدارة القبول، والإجابة من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف متمنياً للجميع التوفيق والسداد.