صحة مكة المكرمة تعلن جاهزيتها لتقديم الخدمات الصحية للمعتمرين بشهر رمضان المبارك للعام1440هـ

زينة الفدح

أعدت صحة مكة المكرمة خطتها الصحية لخدمة المعتمرين والزوار بشهر رمضان المبارك للعام 1440هـ وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير أن الصحة دأبت كعادتها سنوياً على إعداد خطة صحية متكاملة بتوجيه ودعم من وزارة الصحة ومتابعة شخصية من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان ، تعمل على اعداها منذ نهاية الموسم لتشرع في تنفيذها قبيل دخول شهر رمضان من خلال قياس جاهزية المستشفيات والمرافق الصحية لاستقبال المرضى

لتقديم الرعاية الطبية والوقائية للمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، منذ دخولهم إلى المملكة العربية السعودية عبر منافذها الثلاثة الجوية والبرية والبحرية إلى وصولهم للأراضي المقدسة بمكة المكرمة ومغادرتهم إياها إلى بلادهم سالمين غانمين.

حيث يبدأ تقديم نوعين من الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية عبر المراكز الصحية المنتشرة بالمنافذ:

1/المنفذ البحري(ميناء جدة الإسلامي) من خلال مركز طبي يوفر الخدمات العلاجية للقادمين من خلاله

2/الجوي(مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة) الذي يقدم خدماته بمراكز طبية بمدينة الحجاج بالمطار بتوفير الخدمات العلاجية اضافة الى فريق الطب الوقائي المنتشر بالصالات

3/ المنفذ البري والخطوط السريعة ومحطة قطار الحرمين

الوقائية: يتم من خلال فسح الطائرات والبواخر ومناظرة القادمين من الدول الموبوءة والمحجرية وتطعيم من لم يحمل شهادات التطعيم ومن ثم تطبيق الاشتراطات الصحية عليهم.

والعلاجية: مناظرة الحالات المرضية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة لها، وتقديم العلاج ومن ثم نقل المرضى إلى المستشفيات.

بالاضافة إلى الخدمات الطبية التي ستقدم لهم بالمستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة والتي بدأ تنفيذ خطة العمل بها من غرة شهر شعبان إلى نهاية شهر رمضان المبارك وفق منظومة صحية متكاملة تشمل جميع مراكز الرعاية الاولية والمستشفيات بالاضافة الى تغطية مستشفى الحرم وأجياد للطوارئ والمراكز الصحية بالمنطقة المركزية.

مبيناً أن صحة مكة المكرمة أعدت 4 مراكز صحية لتقديم الخدمات والرعاية الطبية للمعتمرين بالإضافة إلى مستشفى الحرم ومستشفى أجياد للطوارئ، حيث تقوم مراكز الطوارئ بتقديم الخدمات العلاجية كأقسام الطوارئ والعناية المركزة للحالات الطارئة والعاجلة والحادة من خلال المراكز التي يتم العمل بثلاثة منها في موسمي الحج ورمضان على مدار الساعة بواسطة قوى عاملة داعمة بعقود مؤقتة او الانتداب

1. مركز رقم 1 في الدور الاول من باب 85 الى باب 88 في توسعة الملك فهد في الجهة الغربية من المسجد الحرام.

2. مركز رقم 2 بجوار باب السلام في قبو المسعى في الجهة الشرقية من المسجد الحرام، حيث يتم العمل بهذا المركز طوال العام وعلى فترتين صباحية ومسائية

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3. مركز رقم 3 الدور الارضي بجوار باب المروة.

4. مركز رقم 4 الدور الاول بجوار جسر اجياد

موضحاً مشاركة مستشفيي الحرم وطوارئ أجياد بتقديم الخدمات الطبية باستقبال الحالات الحرجة والطارئة والحادة في قسم الطوارئ على مدار الساعة

فتقع مستشفى الحرم في منطقة الشامية في ساحة توسعة الملك عبدالله من الجهة الشمالية وتعمل بموسمي الحج ورمضان، وتحتوى على قسم للعناية المركزة وسعتها 15 سرير ومنها غرفة عزل مجهزة بأحدث الاجهزة الطبية مثل التنفس الاصطناعي ومراقبة المرضى ومضخات الحقن، بالإضافة لقسم الطوارئ وسعته 7 اسرة مجهز بأحدث الاجهزة بما فيها 2 سرير انعاش قلبي رئوي وجهاز تنفس اصطناعي ثابت واخر متنقل وقسم للملاحظة وسعته 12 سرير مجهزة بأحدث الاجهزة.

كما تقع مستشفى اجياد للطوارئ بجوار الحرم المكي الشريف بحيث تستقبل الحالات الحرجة والطارئة والحادة في قسم الطوارئ على مدار الساعة وتحتوي على قسم العناية المركزة الذي يستقبل الحالات الغير تخصصية والغير جراحية وسعتها 12 سرير كل سرير بغرفة منفصلة وغرفة واحدة للعزل ذات ضغط سالب مجهزة بأحدث الاجهزة الطبية حسب معايير وزارة الصحة لأقسام العناية المركزة بالإضافة الى العناية القلبية وسعتها 8 اسره مجهزة بأحدث الاجهزة بالإضافة الى جهاز موجات فوق صوتية ومحطة مراقبة مرضى مركزية على كونتر التمريض، وقسم الطوارئ حيث يبدا بعملية مسح نظري سريع من قبل فني التمريض وسعتها 32 سرير مجهزة بأحدث الاجهزة للتعامل مع الحالات الحرجة والعاجلة والحادة تحتوي على 2 سرير انعاش قلبي رئوي 5 اسرة فرز 10 اسرة طوارئ للرجال 7 للنساء و8 للملاحظة.

وعن مشاركة مستشفيات مكة المكرمة ومراكز الرعاية الصحية الاولية ذكر مطير بان كلا من مستشفى(النور التخصصي، حراء العام، الملك عبدالعزيز، الملك فيصل، الولادة والاطفال، ابن سيناء بحدا، مبنى الصحة النفسية التابع لمستشفى الملك عبدالعزيز، مدينة الملك عبدالله الطبية) تعمل وفق النظام المعمول به على مدار العام بما في ذلك موسم رمضان والمبارك.

مبيناً أن 85 مركزاً للرعاية الصحية الاولية يقدمون خدماتهم الصحية من1 غرة شهر شعبان إلى ال30 منه، حيث يعمل 72 مركز بواقع 8 ساعات يوميا من الساعة الثامنة صباحاً للرابعة مساءاً.

10 مركر بواقع 16 ساعة عمل من الساعة الثامنة صباحاً الى الثانية عشر مساءاً.

2 مركز صحي بواقع 24 ساعة ( النوارية، الكعكية)

1 مركز لمدة 13 ساعة يومياً( مركز صحي الزيماء)

المراكز الصحية المعتمد تشغيلها من غرة شهر رمضان المبارك يوم 20 على فترتين صباحية ومسائية(10صباحاً 1 مساء) (10مساء 1 صباحا) وعددها 50 مركز

12 مركز اعتمد تشغيلها لمدة 6 ساعات يوميا على فترة واحدة(10صباحاً 1مساءاً)12 مركز يتم تشغيلها خلال 12 ساعة على فترتين (10صباحا 1 مساء) (10مساء 1صباحا).