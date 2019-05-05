شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس الأيام الأولى في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، وزخات من البرد أحياناً خلال الأيام الأولى من شهر رمضان حتى نهاية هذا الأسبوع على أجزاء من منطقتي: الجوف، والحدود الشمالية، بمشيئة الله.
وتشمل الحالة الجوية كذلك مناطق: حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، ومرتفعات مناطق عسير، والباحة، وجازان، ونجران، ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية منها.
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