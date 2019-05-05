شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية هلال رمضان في «تمير» و«حوطة سدير».. وبانتظار إعلان المحكمة العليا والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت مصادر عن رؤية هلال شهر رمضان، قبل قليل، في كل من مرصد جامعة المجمعة بسدير، ولجنة الترائي بتمير .



ويجري في هذه الأثناء تأكيد الشهادات لدى المحكمة العامة لتصديقها، وبانتظار الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.