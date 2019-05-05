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خلاف عائلي ينتهي بإطلاق نار على ممرضة في جازان

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف عائلي ينتهي بإطلاق نار على ممرضة في جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة -  

متابعة الخليج 365 - جازان:

باشرت الجهات الأمنية في جازان، التحقيق في حادثة إطلاق نار على ممرضة بمستوصف في محافظة ضمد حيث تلقت ثلاث طلقات نارية في المستوصف من قبل أحد أقاربها.

وتم نقل الممرضة إلى المستشفى لتلقي العلاج على الفور، وحالتها الصحية مستقرة، حيث تشير المعلومات الأولية أن الجريمة وقعت بسبب خلاف عائلي.

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