الجزائر: قاض عسكري يأمر بحبس شقيق بوتفليقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وبجواره شقيقه سعيد "في مقعد قائد السيارة" قال التلفزيون الجزائري إن قاضيا عسكريا أصدر أوامره يوم الأحد بإيداع الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت. وأضاف أن سعيد بوتفليقة والجنرالين عثمان طرطاق ومحمد توفيق مدين جرى اعتقالهم يوم السبت.

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