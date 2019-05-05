محمد عساف يغرد عن "قصف غزة".. وأفيخاي يرد

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في إطار مسلسل القصف المتكرر على قطاع غزة يشهد الفلسطينيون منذ 3 أيام حالة من الدمار على المنازل والمطاعم بالقتل والإصابات المتعددة للأطفال والكبار بسبب قذائف إسرائيل

في اليوم الرابع للقصف على قطاع غزة بغارات وقصف إسرائيلي، أسفر ذلك عن قتل عدد كبير من الأطفال والمواطنين الفلسطينيين، كان أشهرهم استشهاد رضيعة ووالدتها الحامل، في حين تسبب صاروخ أطلق من غزة في مقتل إسرائيلي اليوم. بحسب أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، فإن حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر بلغت 7 شهداء و47 جريحا. وذكر أن الحصيلة في قطاع غزة منذ الجمعة الماضية وحتى فجر اليوم بلغت 11 شهيدا، وكانت الرضيعة صبا محمود أبو عرار التي تبلغ من العمر سنة وشهرين أشهر الشهداء.

مشيرا إلى وجود عدد من الحالات بالغة الخطورة بين المصابين، وهزت الانفجارات شوارع غزة المزدحمة بالمتسوقين استعدادا لشهر رمضان. خلال هذا الوقت تصدر هاشتاج #غزة_تحت_القصف، قائمة تويتر وتفاعل عدد كبير من المغردين عبر تويتر والمدونين عبر فيسبوك من خلال نشر صور لما يحدث في غزة الآن وكانت أبرز الصور للأطفال

مشيرا إلى وجود عدد من الحالات بالغة الخطورة بين المصابين، وهزت الانفجارات شوارع غزة المزدحمة بالمتسوقين استعدادا لشهر رمضان. خلال هذا الوقت تصدر هاشتاج #غزة_تحت_القصف، قائمة تويتر وتفاعل عدد كبير من المغردين عبر تويتر والمدونين عبر فيسبوك من خلال نشر صور لما يحدث في غزة الآن وكانت أبرز الصور للأطفال المصابين من القصف وصور مظاهر الاحتفال الخاصة برمضان قبل وبعد القصف. وكان أبرزها الجدل الذي حدث بين الفنان محمد عساف والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي. قال الفنان الفلسطيني، محمد عساف، إن غزة تستقبل شهر رمضان بـ"الدمار والألم اللا إنساني" في إشارة إلى القصف الذي نفذه الجيش الإسرائيلي ردا على صواريخ أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس". جاء ذلك في تغريدة لعساف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أراد الاحتلال أن تستقبل غزة الشهر الكريم بالدمار والألم والانتهاك اللا إنساني الإجرامي المتكرر. غزة تحت القصف، ليلة عصيبة على الجميع، ربنا يرحم صبا الطفلة الملاك ويرحم كل الشهداء الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها ويشفي كل مُصاب.. حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيلا ونصيرا". Advertisements المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، رد على عساف بتغريدة قال فيها: "أردنا أن ينعم المواطن الغزاوي خلال شهر رمضان بأوضاع أفضل ولذلك اتخذت إجراءات غير مسبوقة من أجل أن ينعم براحة واطمئنان ولكن حركتي الجهاد الإسلامي وحماس قررتا تصعيد وتسخين الوضع بشكل متعمد. تحدثت عن الرضيعة صبا رحمها الله فهل تعلم أنها قتلت من نيران حماس والجهاد الإسلامي؟".

يذكر أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت ثلاثة مبان سكنية مما أدى لتدميرها

بالكامل، كما دمرت مقاتلات إسرائيلية، مبنى وسط قطاع غزة، يضم مكتب وكالة الأناضول، الأمر الذي أدانه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس. وتواصل الطائرات الإسرائيلية غاراتها منذ فجر السبت على مناطق مختلفة من القطاع المحاصر. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "وقف فوري" لإطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل.

وأضاف الاتحاد، في بيان رسمي لـ"الإسرائيليين والفلسطينيين الحق في العيش بسلام وأمن وبكرامة" وأن "حلا سياسيا فقط يمكن أن ينهي العنف". وتتواصل في القاهرة المحادثات بين مسؤولي جهاز المخابرات المصرية وممثلين عن فصائل فلسطينية في إطار مساعي تثبيت الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وتخفيف الحصار على قطاع غزة. اقرأ أيضًا: بينهم رضيعة وأمها.. قتلى بغارات إسرائيلية على غزة

وكانت الأوضاع الأمنية قد تدهورت على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، بعد مقتل أربعة فلسطينيين، اثنان منهم برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات يوم الجمعة قرب السياج الحدودي، وآخران في غارة جوية شنها الطيران الإسرائيلي على موقع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. اقرأ أيضًا: الاحتلال يقصف غزة مجددا.. وغلق الموانئ وحظر الصيد

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