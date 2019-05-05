السعودية: الاثنين أول أيام شهر رمضان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت المملكة العربية السعودية، أن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ، 2019 م.

وعقدت اليوم الأحد المحكمة العليا "جلسة تراءٍ" لهلال شهر رمضان بعد أن تعذر ذلك مساء أمس بسبب وجود سحب ركامية رعدية ممطرة.

وتعتمد السعودية على أجهزة المراقبة الحديثة التي يعتمدها المرصد الفلكي بحوطة سدير.

كما دعت كافة المواطنين إلى الذهاب للشهادة في حال تيقنوا من رؤية الهلال .

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وبالأمس أصدرت المحكمة العليا بالسعودية بيانا قالت فيه: "فبناءً على ما أعلنته المحكمة العليا بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ ، فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440هـ - حسب تقويم أم القرى – ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة وللأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها ستعقد – إن شاء الله تعالى - جلسة مساء يوم غد الأحد وتصدر قراراً بما يثبت لديها بهذا الشأن، وسيتم إعلانه حسب المتبع".

وفى السياق ذاته أعلنت دار الإفتاء المصرية، تحري رؤية هلال شهر رمضان المعظم اليوم الأحد.

ومن الدول التي تتحرى هلال رمضان يوم الأحد 5 مايو، مصر وإندونيسيا وماليزيا والهند وباكستان وسلطنة عمان والأردن وفلسطين والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا