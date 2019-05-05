مبيعات الهواتف الذكية في تراجع

مبيعات الهواتف الذكية تنخفض بشكل ملحوظ عاما بعد عام لعدة أسباب؛ أهمها ارتفاع أسعار الهواتف بشكل مبالغ به وتوجه الكثير من المستخدمين إلى هواتف منخفضة الثمن،وفقا للعين الإخبارية.

هذا التراجع تؤكده القوائم المالية لشركات التكنولوجيا وفي مقدمتها "أبل"، حيث انخفضت مبيعات هواتف آيفون التي تنتجها الشركة بنسبة 17٪ في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

الأمر لا يقتصر على شركة أبل، حيث إن مصنعي الهواتف الذكية يعانون من انخفاض نسبة المبيعات. وذكرت شركة Analyst IDC للتحليلات أن شحنات الهواتف الذكية للربع الأول من العام الجاري انخفضت بنسبة 6.6٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وأشارت الشركة إلى أن الاختلافات الضئيلة بين الهواتف الذكية جعلت المستخدمين يتمسكون بهواتفهم الذكية بدلا من ترقية هواتفهم.

وقامت بعض الشركات بابتكار طرق مختلفة لمحاربة تباطؤ المبيعات، فمثلا شركة أبل تعتمد حاليا على الخدمات مثل Apple music و Apple Payوغيرهما من الخدمات.

وأظهرت هذه الخدمات نتائج إيجابية، حيث كشفت أبل هذا الأسبوع عن ارتفاع إيرادات حول خدماتها في الربع الأخير بنسبة 16٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وتراهن شركات مثل سامسونج وهواوي وموتورولا على التقنيات الجديدة مثل شبكة الجيل الخامس 5G والشاشات القابلة للطي، لكن ارتفاع سعر الهواتف القابلة للطي قد يدخل هذه الشركات في دوامة لا تنتهي.

وذكر موقعbusiness insider أن الشركات التكنولوجية ستعتمد في المستقبل على تجربة الواقع المعزز، حيث تعد شركات أبل وفيسبوك ومايكروسوفت وسامسونج وجوجل أن تقنية الواقع المعزز هي واجهة الحوسبة في المستقبل.

لدى شركة مايكروسوفت نظارات ذكية بتقنية الواقع المعزز في السوق، وذكرت شركة أبل أنها تعمل على "النظارات الذكية" والتي يمكن كشف النقاب عنها في هذا العام.

ومن الواضح أن جميع هذه الشركات تتطلع إلى الاعتماد على تقنية الواقع المعزز باعتبارها الاندفاع الكبير التالي في مجال التكنولوجيا في أعقاب الركود البطيء في صناعة الهواتف الذكية.

يبقى العائق الوحيد في النظارات هو أن تقنية الواقع المعزز لا يمكن أن تحل محل الهاتف الذكي في أي مجال، لكن الشركات تعمل بشكل يومي لإيجاد البديل المناسب للهاتف الذكي.