شكرا لقرائتكم ٣٠٠ ألف نازح من إدلب ومحيطها ودمشق تتحدث عن تحضيرات لهجوم "إرهابي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 5 مايو 2019 - اخر تحديث في 5 مايو 2019 / 14:56

استمر أمس التوتر في شمال غربي سورية، مع استمرار النظام وحلفائه الروس في قصف مناطق في محافظة إدلب ومحيطها الواقعة ضمن اتفاق مناطق "خمض التصعيد" الذي وقعته تركيا وروسيا العام الماضي. وأفيد ان التصعيد الذي دخل أمس يومة السادس تسبب في نزوح 300 الف مدني.



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وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان طائرات حربية ومروحية قصفت بشكل مكثف مناطق في الريفين الحموي والإدلبي، مشيرا الى ان المقاتلات الروسية نفذت منذ منتصف ليل السبت- الأحد 20 غارة على الاقل.

واضاف انه وثق نزوح مايقارب ال 300 ألف نسمة من مناطق في ريفي حماة وإدلب خلال 6 أيام من بدء التصعيد على مناطق الهدنة، نتيجة القصف الجوي والبري المُكثف. واوضح المرصد ان مناطق في سهل الغاب وقرى وبلدات في ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي أهمها (قلعة المضيق و كفرنبودة ) شهدت حركة نزوح كبيرة للمدنيين، بالإضافة إلى مناطق كنصفرة وبليون وكفرعويد وقُرى ناحية إحسم في جبل الزاوية، ومناطق في الريف الجنوبي والشرقي من محافظة إدلب، ولجأ النازحون إلى المخيمات المحاذية للواء إسكندرون، وإلى مناطق سيطرة فصائل عمليتي “درع الفرات” و “غصن الزيتون” المواليه لانقرة، في ريف حلب الشمالي.

في المقابل نقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري أن "التنظيمات الإرهابية المنتشرة في محافظة إدلب وما حولها تحضر لتنفيذ اعتداءات على المناطق الآمنة ومواقع الجيش بريفي حماة واللاذقية تنفيذا لأجندات مشغليها في الخارج". وذكر المصدر أن “المجاميع الإرهابية المسلحة المنتشرة في إدلب وما حولها تسعى لنقل المزيد من الأسلحة والزج بأعداد كبيرة من الارهابيين لبدء هجومها على اتجاهي حماة واللاذقية”. وأضاف إن "هذه المجاميع الإرهابية استقدمت تعزيزات كبيرة من الإرهابيين إلى منطقة مورك بريف حماة الشمالي لاستهداف مواقع الجيش العربي السوري والسكان المدنيين في المناطق المجاورة تنفيذاً لأجندات خارجية تستهدف أمن السوريين جميعاً".

وأكد المصدر أن “جميع تحركات الإرهابيين مرصودة وتتم متابعتها لحظة بلحظة"، مشيراً إلى أن ما يقوم به الإرهابيون منذ أيام “يؤكد أنهم بصدد تصعيد أعمالهم العدوانية التي ستكون بداية نهايتهم الحتمية والقريبة”.