شكرا لقرائتكم انقرة تناقش مع موسكو الانتشار في منطقة تل رفعت السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - رويترز- | منذ 4 ساعات في 5 مايو 2019 - اخر تحديث في 5 مايو 2019 / 14:31

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي اليوم (الأحد)، إن مسؤولين من تركيا وروسيا يراجعون انتشار قوات البلدين في منطقة تل رفعت الحدودية السورية، وذلك بعد يوم من تبادل للنيران عبر الحدود من المنطقة أسفر عن مقتل جندي تركي.



وقالت وزارة الدفاع التركية إن أربعة جنود أتراك قتلوا وأصيب اثنان في هجومين منفصلين للمسلحين الأكراد أمس (السبت)، مضيفاً أن الجيش رد على الهجومين.

وقال أوقطاي في مقابلة مع قناة "كانال 7" التلفزيونية: "الاتفاق هو أن نتوقف هناك (في تل رفعت) لكن إذا استمرت هذه الهجمات؛ فإن الأمر قد يأخذ شكلاً مختلفاً. ونناقش هذا مع روسيا". وأشار إلى أن تركيا ستواصل العمليات على طول حدودها لحين القضاء على التهديدات.