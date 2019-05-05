دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تؤكد العمل على تقنية جديدة لكاميرة مدمجة في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت العملاق الكوري مؤخراً على خططها لتطوير تقنية جديدة لكاميرة أسفل الشاشة، بهدف دعم تصميم يتميز بعرض في كامل الشاشة في الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية.

يطرأ الكثير من التغيير في تصميم الهواتف الذكية خلال الفترة الأخيرة، حيث يهدف عمالقة تصنيع الهاتف لتطوير التصميم الأمثل الذي يحقق الإستفادة الكاملة من العرض في الشاشة، لذا شهدنا تصميم الكاميرة في ثقب الشاشة، والتصميم المنبثق للكاميرة، ومن جديد تستعد سامسونج لتطوير أكبر في تصميم وتقنية الكاميرة.

ولقد أشارت بعض التسريبات في الفترة الأخيرة إلى خطط سامسونج لتطوير كاميرة أسفل الشاشة على غرار إستشعار البصمة المدمج في الشاشة، حيث جاءت تفاصيل التقنية الجديدة عبر Yang Byung نائب رئيس مجموعة البحث والتطوير في شركة سامسونج.

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وتعد هذه محاولة جديدة من سامسونج لنقل كافة الأجهزة إلى أسفل العرض في الهواتف الذكية، فإلى جانب نقل مستشعر البصمة إلى أسفل الشاشة، جاءت تقنية أخرى لإستبدال المكبرات الصوتية بتقنية صوتيات تنبعث من الشاشة، كما تم تطوير الهواتف الذكية لدمج مستشعرات الإضاءة ومستشعر القرب إلى أسفل الشاشة، لذا قد نشهد لاحقاً تحول الكثير من تقنيات الهاتف إلى أسفل الشاشة.

يذكر أن الإعلان لم يأتي بالكثير من التفاصيل حول التقنية الجديدة، إلا أن ضم الكثير من التقنيات في الشاشة سيؤدي بالتأكيد إلى صعوبة معالجة الشاشة في الهواتف الذكية لاحقاً لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول تقنية هواتف سامسونج القادمة خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تؤكد العمل على تقنية جديدة لكاميرة مدمجة في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.