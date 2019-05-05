جيش الاحتلال يرسل لواء مدرعات إلى محيط غزة: نستعد لمواجهة طويلة

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قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الجيش يستعد لعدة أيام من المواجهة في قطاع غزة، وإن اللواء المدرع السابع تم استدعاؤه إلى محيط القطاع، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، عن رونين مانيليس، المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام الأجنبي، قوله: إن الهجمات الإسرائيلية ستتواصل على قطاع غزة وأنه لا يوجد حديث عن وقف لإطلاق النار حاليا.

وقتل مستوطن إسرائيلي (60 عاما) فجر الأحد بعد إصابته بشظايا صاروخ للمقاومة الفلسطينية أصاب منزله في مدينة عسقلان.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن خدمات الإسعاف الإسرائيلية «نجمة داود الحمراء»، أن 58 شخصا تلقوا علاجًا طبيًا، بينهم 45 عانوا من الذعر، فيما أصيب ثلاثة بشظايا بينهم امرأة، وصفت جراحها بالخطيرة.

من ناحيتها قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينيت» سيجتمع اليوم لبحث التصعيد في غزة.

وسيكون الاجتماع، وفق الصحيفة، بحضور نفتالي بينيت وزير تعليم الاحتلال الإسرائيلي، وأييليت شاكيد وزيرة القضاء بحكم مواصلتهما القيام بمهامها رغم عدم فوزهما في الكنيست بالانتخابات الاخيرة، وذلك لعدم تمكن بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة الجديدة بعد.

وشرع نتنياهو أمس بمشاورات أمنية بعد اجتماع ضم رئيس أركان جيش الاحتلال افيف كوخافي ورئيس جهاز الشاباك، ونائب رئيس الأركان، وقائد المنطقة الجنوبية، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس شعبة العمليات، وقائد سلاح الجو وما يسمى منسق أنشطة الحكومة في المناطق، ومسؤولين كبارا آخرين.

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ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن عضو الكابينيت وزير الطاقة يوفال شتاينتس إنه ليس متفاجئا من التصعيد، مشيرا إلى أن توقيته جاء في وقت حساس هو قرب ذكرى إقامة الاحتلال الإسرائيلي، وقرب انطلاق مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن».

لكن شتاينتس وهو من حزب الليكود أضاف أن إسرائيل مستعدة لخوض المعركة حتى لو كانت في ذكرى قيامها.

من ناحيته، قال وزير إسكان الاحتلال الإسرائيلي يؤاف جالانت إن الوضع ليس واضحا وقد يؤدي التصعيد إلى معركة شاملة.

ويشهد قطاع غزة تصعيدا أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 43 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة، منذ صباح أمس السبت.

وبدأ التصعيد، يوم الجمعة بعدما قتل جيش الاحتلال 4 فلسطينيين وأصاب 51 آخرين، جراء قصفه موقعا لحركة «حماس»، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة «العودة».

وردت فصائل المقاومة الفلسطينية، من خلال ما يعرف بـ«غرفة العمليات المشتركة»، صباح السبت، بإطلاق صواريخ على الاحتلال الإسرائيلي.