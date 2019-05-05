نتانياهو يصعد ضد غزة.. وأمر بمواصلة "الضربات المكثفة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الدخان يتصاعد على إثر غارة إسرائيلية على غزة صباح الأحد.

وأمر نتانياهو بما سماه مواصلة "الضربات المكثفة" على قطاع غزة، في أحدث موجة تصعيد، أدت منذ صباح السبت إلى مقتل 7 فلسطينيين وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وقال نتانياهو: "أعطيت التعليمات بالاستمرار في القصف، وتدعيم قوات المدفعية والمدرعات وسلاح المشاة في محيط غزة"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

ولا تزال الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ صباح السبت وحتى وقت مبكر من الأحد.

وقد واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها طوال ساعات الليل على القطاع، وطال القصف مزيدا من البنايات المدنية ومواقع مختلفة تابعة لحركتي حماس والجهاد، بالإضافة إلى مصانع وورش للحدادة.

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واستهدفت إحدى الغارات الإسرائيلية على القطاع، مجموعة من الفلسطينيين في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع، مما أدى إلى مقتل شابين، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، في غزة.

وفي تطور آخر، أعلنت الفصائل الفلسطينية توسيع مدى إطلاق صواريخها لتشمل مدينتي أسدود وبئر السبع، على بعد نحو 45 كيلو مترا عن قطاع غزة، ردا على استمرار الغارات الإسرائيلية.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ السبت إلى صباح الأحد، إلى 7 قتلى، من بينهم أم وجنينها وطفلتها البالغة من العمر 14 شهرا.