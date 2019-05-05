روسيا وتركيا تناقشان تفجر الأوضاع في تل رفعت

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters روسيا وتركيا تحاولان خفض التصعيد في تل رفعت

قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، الأحد، إن مسؤولين من تركيا وروسيا يراجعون انتشار قوات البلدين في منطقة تل رفعت الحدودية السورية، وذلك بعد يوم من تبادل للنيران عبر الحدود من المنطقة أسفر عن مقتل جندي تركي.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن 4 جنود أتراك قُتلوا وأصيب اثنان في هجومين منفصلين للمسلحين الأكراد، السبت، من منطقة تل رفعت ومن شمال العراق، مضيفة أن الجيش رد على الهجومين وقتل 28 مسلحا.

وقال أوقطاي في مقابلة مع قناة (كانال 7) التلفزيونية إن تركيا وروسيا تناقشان التطورات في المنطقة، مضيفاً أن العمليات العسكرية التركية على طول الحدود ستتواصل حتى يتم القضاء على كافة التهديدات.

وأضاف "الاتفاق هو أن نتوقف هناك (في تل رفعت) لكن إذا استمرت هذه الهجمات فإن الأمر قد يأخذ شكلا مختلفا. ونناقش هذا مع روسيا".

وبشكل منفصل، ذكرت مصادر أمنية، الأحد، أن غارات جوية تركية قتلت 5 مسلحين أكرادا في شمال العراق في إطار عملية شنت للرد على الهجومين عبر الحدود في اليوم السابق.

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وقالت المصادر إن الغارات الجوية استهدفت المنطقة عبر الحدود مع إقليم هكاري في جنوب شرق البلاد، مضيفة أن عملية الجيش في المنطقة مستمرة.

ويشن الجيش التركي بانتظام غارات جوية على المسلحين الأكراد في شمال العراق. وقصف المواقع، التي كانت تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة تل رفعت في وقت سابق هذا العام، قائلا إن هذا كان ردا على إطلاق النار من قبل وحدات حماية الشعب.

وتخضع منطقة تل رفعت لسيطرة قوات يقودها الأكراد وتقع على بعد حوالي 20 كيلومترا شرقي عفرين، التي تخضع لسيطرة تركيا وحلفائها من الجيش السوري الحر منذ عملية أُطلقت العام الماضي لطرد وحدات حماية الشعب.

وقامت تركيا، الداعم الرئيسي لجماعات المعارضة التي تقاتل الرئيس السوري بشار الأسد، بدوريات مشتركة مع روسيا، أحد حلفاء الأسد الرئيسيين، في المناطق الشمالية بموجب اتفاقات تم التوصل إليها العام الماضي.

وفي مارس، قالت وزارة الدفاع إن القوات التركية والروسية قامت بأول دوريات "مستقلة ومنسقة" في منطقة تل رفعت.