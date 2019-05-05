شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء .. أول أيام رمضان فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سلطنة عمان فى بيان، أن اللجنة الرئيسية العمانية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك، لهذا العام 1440 هـ، تعلن فى بيان لها عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم غد الأثنين المتمم لشهر شعبان، ويكون بعد غد الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 م، غرة شهر رمضان لهذا العام.

وأعلنت عدد من الدول الإسلامية، أن الاثنين غرة شهر رمضان، فى حين يتحرى عدد من الدول الإسلامية رؤية الهلال اليوم الأحد.