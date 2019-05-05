شكرا لقرائتكم خبر عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان الكريم بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة البيان الإماراتية، أن مصادر سعودية أفادت بثبوت رؤية هلال شهر رمضان في مرصد حوطة سدير بالسعودية ، وعقدت اليوم "الأحد" المحكمة العليا "جلسة تراءٍ" لهلال شهر رمضان بعد أن تعذر ذلك مساء أمس بسبب وجود سحب ركامية رعدية ممطرة.
وتعتمد السعودية على أجهزة المراقبة الحديثة التي يعتمدها المرصد الفلكي بحوطة سدير ، ووجهت المملكة العربية السعودية الدعوة للمواطنين للذهاب للشهادة فى حال تيقنهم من رؤية الهلال.
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