شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين فى المواجهات مع الجيش اليمنى بالضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش اليمنى، مدعومة بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية اليوم الأحد، من التقدم فى محافظة الضالع جنوبى البلاد، وسط انهيارات كبيرة فى صفوف ميلشيا الحوثي.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش نجحت فى استعادة السيطرة على مواقع عدة خاضعه لسيطرة المليشيا فى منطقة الفاخر غربى مديرية قعطبة شمالى المحافظة.

Advertisements

كما تمكنت قوات الجيش خلال المواجهات من أسر 110 عناصر حوثيا، بينهم قائد ميدانى كبير، وإلى جانبه قائد آخر، كما أسفرت المواجهات التى ما تزال مستمرة حتى اللحظة، عن مقتل وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي، وفرار عشرات آخرين، إضافة إلى استعادة 15 طاقما ومدرعة وآليات قتالية أخرى.

وبالتزامن دفعت قوات الجيش بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مناطق المواجهات، لمهمة استكمال عملية التحرير والتطهير الواسع لما تبقى من تواجد المليشيا الحوثية فى الضالع.