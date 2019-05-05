خبراء ليبيون: نحتاج تحرير طرابلس من المليشيات المسلحة قبل إجراء أى انتخابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الكريم الفاخرى وزير التعليم الليبى الأسبق، إن ليبيا تحتاج أولا لتحرير البلاد من قبضة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة قبل الانتقال إلى إجراء الانتخابات فى البلاد
وردا على سؤال ”الخليج 365” حول الهدف من عملية تحرير طرابلس، قال عمار اللطيف نائب رئيس مجلس الوزراء الليبى السابق، إن القوات المسلحة الليبية تسعى لتحرير ليبيا من المليشيات المسلحة ومكافحة الإرهاب وليس سيطرة الجيش الليبى على الحكم.
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