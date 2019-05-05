رئيس البرلمان العربي يطالب العالم بالتدخل لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة

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وناشد السلمي المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بوقف العدوان في قطاع غزة ووقف استهداف المدنيين، واتخاذ موقف دولي حازم لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
© REUTERS / Amir Cohen
وتابع البيان:
إن هذا العدوان يأتي تواكبا مع استمرار توسعها الاستيطاني والتهجير والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي المحتلة، في تحد صارخ للمجتمع الدولي، وخرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية.
وأضاف البيان، إن ما تقوم به إسرائيل هو تجاوز لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا دعمه التام للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لإيقاف العدوان على قطاع غزة.
وجدد السلمي تضامن البرلمان العربي التام مع الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقوفه الكامل ضد كافة الممارسات العدوانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأكد السلمي مواصلة جهود البرلمان العربي — من خلال لجنة فلسطين التي يترأسها — في تنفيذ خطط عملية لنُصرة قضية العرب الأولى، فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها مدينة القدس.
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