الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق القذائف من غزة تجاه إسرائيل

أمستردام — سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "يجب وقف الهجمات الصاروخية العشوائية التي يشنها الفلسطينيون في غزة على الفور"، مضيفا "الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه الأساسي بأمن إسرائيل."

وأضاف البيان، "هذه الهجمات تثير معاناة لا توصف للإسرائيليين ولا تخدم إلا العنف، إن أي تصعيد جديد سيزيد من معاناة المدنيين في غزة والذين يدفعون بالفعل ثمنا باهظا مع العديد من الضحايا."

وتابع البيان على الموقع الرسمي للشؤون الخارجية الأوروبية، "يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لضغط الحكومة المصرية والأمم المتحدة لتخفيف التوترات في غزة ويتوقع من الطرفين العمل معها لاستعادة الهدوء. جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي، وسنواصل العمل لإغاثة جميع الذين يعانون من هذا الصراع".