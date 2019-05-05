دولتان تعلنان الثلاثاء أول شهر رمضان

وأكدت هيئة المراقبة في أستراليا عدم ثبوت رؤية هلال رمضان، اليوم الأحد، في أي مكان من أستراليا، وعليه تعلن أن الثلاثاء 7 مايو/آيار، هو أول أيام شهر رمضان أيضا. وذلك بحسب صحيفة "سبق" الإلكترونية.

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ووفق ما نقله مركز الفلك الدولي اليوم، الأحد، فقد أعلنت ماليزيا، أن الاثنين 6 مايو/آيار، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وعلى جانب آخر، أعلنت عدد من الدول الإسلامية، أمس السبت، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، عقب مغيب الشمس، وبذلك يكون غدا الاثنين غرة شهر رمضان، في حين يتحرى عدد من الدول الإسلامية رؤية الهلال، اليوم الأحد.

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية أنها لم تتمكن من رؤية هلال شهر رمضان أمس السبت، وعليه يكون، غدا الأحد، هو المتمم لشهر شعبان، والاثنين هو غرة شهر رمضان.