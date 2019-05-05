بالصور... كيف يستطلع السعوديون هلال شهر رمضان

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن وسائل الإعلام في القصيم تتجه لتتبع رؤية هلال شهر رمضان المبارك في سماء المنطقة حسب "تقويم أم القرى"، مشيرة إلى أن هذه الجهود تلقى اهتماما كبيرا من الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم.
وأضافت: "يستعد المرصد الفلكي بمحافظة البكيرية، مساء اليوم، لرؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرية"، حيث يقدم المرصد خدماته وأجهزته للجهات الحكومية والأفراد المهتمين في مجال الرؤية".
وتابعت: "سوف يبدأ الترائي (رؤية الهلال) قبيل مغرب اليوم في المكان المخصص للترائي بالبكيرية بمنطقة القصيم من قبل مجموعة من المترائين".
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