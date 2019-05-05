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© AFP 2019 / Fayez Nureldine
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "سبق" السعودية اليوم الأحد عن قيام النيابة العامة باستدعاء صاحبة الفيديو الذي احتوى على "ألفاظ خادشة للحياء وإيحاءات تمس القيم الدينية والآداب العامة".
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة استجوبت المسوقة حيال "الأفعال السلوكية الصادرة عنها"، وأنه "أفادت بأنها لا تقصد أي شيء من تلك الإيحاءات، وأنها مجرد دعاية لزيوت تستخدم للتجميل والمساج، وأبدت ندمها على ما بدر منها، وتعهدت بعدم تكرار ذلك مستقبلاً، مقدمة اعتذارها الشديد للرأي العام والمجتمع بأسره عما صدر منها".
وأفاد المصدر بأن هذا السلوك "قد ينطوي عليه مخالفة لنظام منتجات التجميل، والذي قد تصل عقوبة المخالفات فيها إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات والغرامة المالية بمبلغ يصل إلى خمسة ملايين ريال، علاوة على ما قد يكتنف هذا الإعلان من قيام جريمة تعمّد تضليل العامة بتقصّد نشر معلومات غير حقيقية عن المنتج، مما يولد انطباعاً كاذباً يسود لدى متلقيه باعتقاد صحته".
وكانت السلطات السعودية، قد أعلنت عن اتخاذها لقرار عاجل إزاء صاحبة الفيديو، إذ قررت هيئة الغذاء والدواء أنها ستتخذ الإجراءات النظامية ضد المنتج المعلن عنه.
وقالت "الغذاء والدواء"، إن قرارها باستدعاء المسوقة والشركة التابعة لها، جاء بسبب ما يتضمنه الإعلان الصادر عنها من مخالفات لنظام التجميل.
كانت هذه تفاصيل خبر احتوى على ألفاظ خادشة وإيحاءات... النيابة السعودية تستجوب صاحبة فيديو "المساج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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