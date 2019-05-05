الجيش الإسرائيلي يقصف مقر جهاز الأمن التابع لحماس

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© REUTERS / SUHAIB SALEM
وقال راديو الجيش الإسرائيلي: "سيتم استهداف المزيد من الأهداف الإرهابية في قطاع غزة، ونستعد لاحتمالية إطلاق قذائف من قطاع غزة تجاه تل أبيب".
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتل شخصين آخرين، اليوم الأحد، جراء التصعيد، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ بدء التصعيد في يوم الجمعة الماضي إلى 16 شخصا.
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