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الجيش الإسرائيلي يقصف مقر جهاز الأمن التابع لحماس

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© REUTERS / SUHAIB SALEM

القدس — سبوتنيك. وقال أدرعي في بيان مقتضب، اليوم الأحد 5 مايو/أيار: "في هذه الساعة بدأت مقاتلات حربية بضرب مبنى جهاز الأمن الداخلي التابع لمنظمة حماس في حي الرمال".

وقال راديو الجيش الإسرائيلي: "سيتم استهداف المزيد من الأهداف الإرهابية في قطاع غزة، ونستعد لاحتمالية إطلاق قذائف من قطاع غزة تجاه تل أبيب".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتل شخصين آخرين، اليوم الأحد، جراء التصعيد، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ بدء التصعيد في يوم الجمعة الماضي إلى 16 شخصا.

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