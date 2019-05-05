حقيقة تورط أحد منتسبي "الحشد الشعبي" بتفجير دراجة نارية في الموصل

ونقل موقع "الحشد الشعبي" بيان الجبوري جاء فيه"، إنه "بعد حادث العمل الإرهابي الجبان المتمثل بتفجير دراجة نارية في منطقة المجموعة الثقافية، تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي اسم المدعو ظاهر الجبوري المنسوب إلى الحشد الشعبي، وأود أوضح أن المومأ إليه سلم نفسه إلى شرطة نينوى وتبين من مقارنته بالصور ومن خلال التحري أن هناك اختلافا كبيرا وأن لا علاقة له بالحادث".

وأضاف الجبوري، أن "الذي نتوسمه بشبابنا عدم الترويج للشائعات وأن التحقيق لا زال مستمرا وهناك مشتبه بهم وسنوافيكم بالحقائق حين التوصل للفاعلين الذين قاموا بالجريمة".

وتناقل ناشطون وصفحات مختصة بشأن محافظة نينوى، ومركزها الموصل، تظهر مراهقا يرتدي تي شيرت أحمر، وقبعة رياضية عليها شعار رجل مسلح، يقوم بركن الدراجة التي تبين أنها مفخخة وانفجرت في منطقة المجموعة الثقافية، في الجانب الأيسر من الموصل، مركز نينوى، ظهر اليوم.