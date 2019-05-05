إندونيسيا.. دعوات لتحقيق دولي في قصف مكتب "الخليج 365" بغزة

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365- رئيس "اتحاد الصحفيين المستقلين" عبد المنان أدان الهجوم بشدة ودعا المنظمات الدولية لفتح تحقيق بشأنه

- أمين عام جمعية "نهضة العلماء" حلمي فيصل زين دعا الأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه

- رئيس العلاقات الخارجية بجمعية "المحمدية" باهتيار أفندي دعا المؤمنين بحرية الصحافة إلى إدانة الهجوم

أدانت منظمات إسلامية ونقابية في إندونيسيا، الأحد، بالهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على مكتب وكالة الخليج 365 في غزة، ودعا بعضها إلى فتح تحقيق دولي فيه.

إذ قال رئيس "اتحاد الصحفيين المستقلين" في إندونيسيا (منظمة نقابية)، عبد المنان: "ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مكتب الخليج 365 في غزة".

واعتبر، في تصريح للأناضول، أن "تصرفات إسرائيل لا تتوافق مع مبادئ حرية الصحافة"، داعيا المنظمات الدولية للتحقيق في الهجوم.

من جانبه، أعرب حلمي فيصل زين، أمين عام "نهضة العلماء"، وهي أكبر منظمة إسلامية في إندونيسيا عن إدانته للهجوم الإسرائيلي.

ودعا، في تصريح للأناضول، الأمم المتحدة إلى التحقيق في الهجوم، واتخاذ إجراءات فورية ضد المسؤولين عنه.

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و"نهضة العلماء" تعد أكبر جمعية إسلامية مستقلة في العالم أيضا؛ حيث تضم في عضويتها عشرات الملايين، وتتمع بنفوذ سياسي واسع هناك.

بدوره، شدد باهتيار أفندي، رئيس العلاقات الخارجية بجمعية "المحمدية"، إحدى أكبر المنظمات الإسلامية في إندونيسيا، على ضرورة تحرك كل من يؤمن بحرية الصحافة لإدانة الهجوم على مكتب الخليج 365 في غزة، وليس فقط من قبل أنصار القضية الفلسطينية.

وقال إنه على يقين بأن العالم سيواصل تلقي الأخبار الموثوقة للمنطقة رغم الهجمات الإسرائيلية.

والسبت، استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة الخليج 365، بـ5 صواريخ على الأقل؛ ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

ومكتب الخليج 365، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.