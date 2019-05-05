لجنة بجنيف تدعو إلى ضغط دولي لوقف إرهاب إسرائيل بحق الصحفيين

بيروت/ رشاد الزغبي/ الخليج 365

دعت "لجنة دعم الصحفيين"، مقرها جنيف، إلى ضغط دولي لوقف إرهاب إسرائيل بحق الصحفيين.

واستنكرت اللجنة، أسسها صحفيون عام 2016 عقب ثورات الربيع العربي، تدمير مقاتلات حربية إسرائيلية لمكتب وكالة الخليج 365 ومكتب "إعلام الأسرى"، في قطاع غزة السبت.

وقالت اللجنة، في بيان السبت، إن "هذا الفعل الشنيع يعيد إلى الأذهان تدمير فضائية الأقصى بالكامل قبل أشهر من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، في محاولة إسرائيلية لإرهاب الصحفيين، ومنعهم من استمرار التغطية".

وأضافت أن "هذا الفعل الشنيع يخالف كل المواثيق والقوانين الدولية".

ودعت "المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مقرر لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية".

وأفادت بأنها وثَّقت 174 اعتداء إسرائيليا بحق صحفيين، منذ بداية عام 2019.

Advertisements

وحثت اللجنة المنظمات الدولية على تفعيل آليات تنفيذ القرار رقم 222، الخاص بحماية الصحفيين، الذين يتعرضون للقتل والاعتقال والملاحقة والقصف.

وأعلنت وكالات عالمية للأنباء ومنظمات صحفية وحقوقية تضامنها مع الخليج 365، في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وبدأ مكتب الخليج 365 عمله في غزة عام 2012، ويعمل فيه 11 صحفيا، ضمن 3 أقسام هي: الأخبار، والصور والفيديو.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن المبنى المؤلف من طبقات عدة، ويضم مكتب الوكالة، انهار إثر تعرضه لخمسة صواريخ أطلقها الجيش الإسرائيلي.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو يُظهر المبنى وقد تحول إلى كومة من الركام.

ومنذ صباح السبت، اندلعت موجة تصعيد قصفت خلالها إسرائيل أهدافا عديدة في غزة، ما أسقط 12 شهيدا، بينهم سيدة حامل ورضيعة، و83 جريحا.

وردت فصائل المقاومة بإطلاق مئات الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية لغزة، ما أسفر عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة العشرات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.