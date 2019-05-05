قائد عسكري إسرائيلي: رصدنا إطلاق 600 صاروخ من غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365



قال قائد في سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الأحد، إن قواته رصدت منذ السبت، إطلاق 600 صاروخ من قطاع غزة، نحو البلدات الإسرائيلية في الجنوب.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن القائد العسكري (لم تذكر اسمه)، إن 200 صاروخ من أصل 600 أطلقوا باتجاه مناطق مأهولة بالسكان.

وأشار إلى أن نظام "القبة الحديدية" الدفاعي اعترض 86 بالمائة من الصواريخ التي أطلقت نحو المناطق المأهولة بالسكان.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما اطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.



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وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم سيدة حامل، وطفلة رضيعة، وإصابة 83، في المقابل قتل 3 إسرائيليين وأصيب العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية.

ومساء الأحد، أصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، تعليماته للجيش بتصعيد عمليات القصف في قطاع غزة، بحسب مصدر أمني.

وصرّح المصدر الأمني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن "الكابينت" أصدر أوامره للجيش أيضًا بتعزيز قواته في محيط القطاع.



كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الأحد، خلال افتتاحه جلسة الحكومة الأسبوعية، أنه أمر بتعزيز قوات الجيش في محيط القطاع، خاصة من سلاح المدرعات والمدفعية وسلاح المشاة.





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