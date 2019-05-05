الجزائر.. ارتفاع عجز التجارة الخارجية 11% خلال الربع الأول

الجزائر / حسان جبريل / الخليج 365
صعد عجز الميزان التجاري الخارجي للجزائر بنسبة 11.3 بالمائة على أساس سنوي، خلال الربع الأول 2019 إلى 1.37 مليار دولار.
جاء ذلك وفق بيانات لإدارة الجمارك نشرتها، الأحد، وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، وأظهرت أن عجز الميزان التجاري بلغ 1.23 مليار دولار في الفترة المقابلة 2018.
وتراجعت صادرات الجزائر بنسبة 2.38 بالمائة إلى 9.78 مليارات دولار في الربع الأول 2019، مقارنة بـ10.02 مليارات دولار في نفس الفترة من 2018.
بينما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 0.83 بالمائة في الربع الأول 2019 إلى 11.15 مليار دولار، مقابل 11.25 مليار دولار على أساس سنوي.
ووفقا لنفس البيانات، فإن صادرات الربع الأول يمكنها تغطية حاجيات البلاد من الاستيراد بـ 88 بالمائة مقارنة بنسبة 89 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق.
وشكلت إيرادات المحروقات 93.59 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات الجزائرية، بقيمة 9.153 مليارات دولار مقابل 9.310 مليارات في الفترة المقابلة من 2018.
أما الصادرات غير النفطية (خارج البترول والغاز) فقدرت بـ 627.48 مليون دولار، بارتفاع 11.5 بالمائة مقارنة بنفس فترة المقارنة.
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