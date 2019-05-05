البرلمان العربي يطالب بضغط دولي على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة

القاهرة/الخليج 365

طالب البرلمان العربي، الأحد، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل، لإلزام "قوات الاحتلال الإسرائيلي" بإيقاف عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما طالب، البرلمان في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بـ "اتخاذ موقف دولي حازم لوقف استهداف المدنيين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وأعرب البرلمان العربي عن استنكاره للتصعيد الذي "تقوم به القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وقصفها بالطائرات لقطاع غزة، مع استمرار توسعها الاستيطاني والتهجير والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس وباقي الأراضي المحتلة".

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وجدد البرلمان العربي "تضامنه التام" مع الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقوفه الكامل ضد جميع الممارسات العدوانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما اطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم سيدة حامل، وطفلة رضيعة، وإصابة 83، في المقابل قتل 3 إسرائيليين وأصيب العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.