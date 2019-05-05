مصدر أمني: "الكابينت" أصدر تعليماته بتصعيد عمليات قصف غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أفاد مصدر أمني إسرائيلي، الأحد، أنّ المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية "الكابينت"، أصدر تعليماته للجيش بتصعيد عمليات القصف في قطاع غزة.

وصرّح المصدر الأمني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن "الكابينت" أصدر أوامره للجيش أيضًا بتعزيز قواته في محيط قطاع غزة.

وجاء تصريح المصدر الذي لم يذكر اسمه، في أعقاب بدء اجتماع "الكابينت" بعد ظهر اليوم لبحث التصعيد في غزة.

وعلى الصعيد ذاته، قالت القناة 13 الإسرائيلية (خاصة) إن "الكابنيت" قرر مواصلة الهجوم على قطاع غزة.

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وأكد "الكابينت" بحسب القناة، أنه لن يقبل اقتراح الهدوء مقابل الهدوء، بحيث ستكون هناك شروط إسرائيلية قبل أي هدوء.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش لمواصلة هجماته المكثفة في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، إنه أمر بتعزيز قوات الجيش في محيط القطاع خاصة من سلاح المدرعات والمدفعية وسلاح المشاة.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما اطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم سيدة حامل، وطفلة رضيعة، وإصابة 83، في المقابل قتل 3 إسرائيليين وأصيب العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.