"سرايا القدس" تتبنى 4 من شهداء القصف الإسرائيلي على غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قالت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، الأحد، إن 4 من عناصرها ضمن شهداء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السبت.

وأضافت "سرايا القدس"، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن الشهيدين محمود صبحي عيسى (26 عاماً)، وفوزي عبد الحليم بوادي (24 عاما) استشهدا فجر الأحد، بقصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط القطاع، فيما استشهد بلال محمد البنا (28 عاما)، وعبد الله نوفل أبو العطا (21 عاما)، بغارة استهدفتهما شرقي مدينة غزة"، دون مزيد من التفاصيل.

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ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما اطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم سيدة حامل، وطفلة رضيعة، وإصابة 83، في المقابل قتل 3 إسرائيليين وجرح العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية.

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