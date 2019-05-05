"كتائب القسام" و"سرايا القدس" تعلنان استهداف ناقلة جند إسرائيلية شرق غزة

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365

أعلنت كتائب "عز الدين القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، وسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الأحد، استهداف ناقلة جند إسرائيلية قرب الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.

وقالت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، في بيان صحفي مشترك وصل الخليج 365 نسخة منه، إنه "في إطار عمليات الغرفة المشتركة (تضم الفصائل الفلسطينية) للرد على العدوان تم استهداف ناقلة جند صهيونية شرق المحافظة الوسطى بصاروخ كورنيت (موجه مضاد للدروع)"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تصريحات تنفي أو تؤكد ما ورد في بيان "القسام" و"سرايا القدس".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت كتائب القسام، عن استهداف مركبة عسكرية إسرائيلية قرب حدود شمال قطاع غزة.

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وقالت كتائب "القسام"، في تصريح مقتضب وصل الخليج 365 نسخة منه، إن الاستهداف تم بصاروخ "موجّه ومطوّر، وأصاب المركبة بشكل مباشر".

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما اطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم سيدة حامل، وطفلة رضيعة، وإصابة 83، في المقابل قتل 3 إسرائيليين وجرح العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية.



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