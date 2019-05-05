غزة.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 ومقتل إسرائيليين بصواريخ الفصائل الفلسطينية

صحيفة الخليج الالكترونية

تصاعدت الأوضاع الميدانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الثاني على التوالي، والردود المتواصلة من الفصائل الفلسطينية بضربات صاروخية استهدفت مستوطنات وبلدات في الأراضي المحتلة.

وشنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم (الأحد) عدة غارات على مدينة غزة، أسفرت عن ارتقاء مواطنين في حي الشجاعية، الأمر الذي يرفع عدد الشهداء منذ غارات أمس إلى 9 مواطنين بينهم سيدة وجنينها ورضيعة أخرى من نفس العائلة، وإصابة 80 مواطنا بجراح مختلفة.

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في المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية في غزة، اليوم، عشرات الصواريخ استهدفت مناطق إسرائيلية، وأدت إلى مقـتل إسرائيليين اثنين وإصابة أخرين، وذلك ردا على خروقات الاحتلال للتهدئة المعلنة.

وأعلنت الفصائل إطلاق عشرات الصواريخ على بئر السبع وعسقلان، كما استُهدفت آلية عسكرية “إسرائيلية” بصاروخ موجه، على حدود قطاع غزة، فيما أُطلقت صافرات الإنذار في المستوطنات بمحيط القطاع.

يذكر أن هذا التصعيد جاء بعد توعد رئيس وزراء “إسرائيل” بنيامين نتانياهو، قطاع غزة بالمزيد من الغارات الجوية والقصف، ردا على إطلاق الصواريخ الفلسطينية من القطاع باتجاه “إسرائيل”.