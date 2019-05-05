“سلمان للإغاثة” يوزع 1600 كرتون تمور للنازحين والمتضررين في مديرية حيران بحجة

الخليج - واس وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1600 كرتون من التمور للنازحين والمتضررين في قرى مديرية حيران بمحافظة حجة، يستفيد منها 9,600 فرد. ويأتي هذا التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 330 مشروعًا.

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